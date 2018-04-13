Rusya'dan ABD'ye: Maceraya kalkışmayın

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "ABD ile iletişim kanallarımız açık ancak ültimatom ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor" derken "Libya'daki gibi maceraya kalkışmayın" ifadelerini kullandı

Rusya'dan ABD'ye: Maceraya kalkışmayın

Suriye konusunda açık açık restleşen ABD ve Rusya sürekli güç gösterisinde bulunurken Rusya cephesinden yeni açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada: Suriye'de Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın. ABD ile iletişim kanalları kullanılıyor. Ancak ültimatom ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rus parlamenterler, ABD'nin getirdiği yeni yaptırımlara tepki olarak, Amerikan mal ve hizmetlerinin Rusya'ya ithal edilmesini yasaklayan ve ekonomik ilişkilerin daraltılmasını öngören bir tasarı hazırladılar.

Etiketler; #rusya #abd
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