Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye ile anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye ile anlaştık
21 Eylül 2018 Cuma 15:31

Rusya'nın Soçi kentinde geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sağlanan İdlib mutabakatıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yeni bir açıklama geldi.

Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Etiketler; #rusya #türkiye
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