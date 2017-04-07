Rusya'dan Suriye'ye destek: Yardım edeceğiz

ABD'nin Suriye saldırısı sonrası Rusya'dan bir destek açıklaması daha geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD 'nin Suriye 'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceklerini duyurdu.



‘59 FÜZEDEN 23’Ü ÜSSE İSABET ETTİ’

Savunma Bakanlığı Suriye'de ABD'nin saldırısının hemen ardından militanların Suriye ordusu mevzilerine karşı taarruza geçtiğini bildirdi.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'yi vurmadan önce ABD'nin kendilerini önceden bilgilendirdiğini söyledi.Peskov, ABD'nin, Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmadan önce kendilerini bilgilendirip bilgilendirmediği sorusu karşısında, "Bilgi verildi" dedi.Peskov, ABD tarafının doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arayıp aramadığı sorulunca ise, "Kimse Putin'i aramadı. Bilgiler, var olan bilgi paylaşım kanalları üzerinden geldi" yanıtını verdi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının uzun zaman önce hazırlandığını belirtti.ABD’nin Şayrat’a 59 füze fırlattığını ancak bunlardan sadece 23’ünün üsse isabet ettiğini kaydeden Konaşenkov, geri kalan 36 füzenin nereye düştüğünün bilinmediğinin altını çizdi.