Rusya'dan Trump'a yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından bir mesaj yayımlayarak, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı." ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Facebook hesabından ABD BaşkanıTrump'a yanıt verdi. Zaharova "Akıllı füzeler yasal hükümetleri değil teröristlere doğru uçmalı." ifadelerini kullandı.