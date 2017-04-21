Rusya'dan Türkiye'ye rest: Yaptırımları iptal etmeyiz!

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı buğday yaptırımına yanıt geldi

Rusya'dan Türkiye'ye rest: Yaptırımları iptal etmeyiz!

Türkiye'nin Rusya'dan gelen buğdaylara yasak koyması sonrası Rusya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.


Türkiye, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir değişiklik ile Rusya'dan buğday ithal edilmesini yasaklamıştı. Konuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rus haber ajansının haberine göre açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, buğday yasağı kalkmadığı müddetçe kendilerinin herhangi bir yaptırımı iptal etmeyeceklerini söyledi.

Dvorkoviç, buğday yasağının kalkması durumunda ise anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, bir Rus uçağının düşürülmesi ile gerilmişti. İki ülke arasında uzun süren gerginlikler ve yaptırımlar, Ağustos ayında yapılan görüşmelerle yeniden düzelmişti. Rusya, düzelmes sonrası bazı yaptırımları kaldırmıştı ancak, Rusya Türkiye'den hala domates ve bazı ürünlerin alımını yapmıyor.

Türkiye'nin de bu yüzden Rusya'ya buğday yaptırımı uyguladığı düşünülüyor.
Etiketler; #türkiye #rusya #buğday
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