Rusya İdlib suçunu muhaliflere attı: Onların kimyasal silah deposu

Suriye 'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırı sonucu en az 58 insan feci şekilde hayatını kaybetti. Saldırıdan Beşşar Esad 'ın birlikleri sorumlu tutulurken, Rusya ise suçu muhaliflere attı.

Suriye'nin İdlib kentinde dün bir kimyasal saldırı meydana geldi. Saldırıda en az 58 insan feci şekilde can verdi. Olay sonrası büyük tepki oluştu.Tepkiler üzerine Rusya olayla ilgili bir açıklama yaptı. Suriye rejimine ait uçakların yalnızca muhaliflere ait olan kimyasal silah deposunu vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, depodan sızan gazın ise ölümlere neden olduğunu söyledi.Saldırıdan etkilenen insanlar ise boğulma tehlikesi geçirdi, nefes almakta zorlandı. Bazı kurbanların ağzından köpük geldiği de belirtilirken, saldırıda klor ya da sarin gazı kullanıldığı tahmin ediliyor.ABD'den yapılan açıklamada ise eğer kimyasal silah kullanımı doğru ise bunun 'savaş suçu' olduğu belirtiliyor.ABD'den açıklama yapan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Yedinci yılına giren bu berbat çatışma açık bir şekilde göstermektedir ki gerçek bir ateşkes sağlanmalıdır ve bölgedeki silahlı gruplar buna uymalıdır. Rusya ve İran'ı böyle bir saldırının asla tekrar gerçekleşmemesi için Esed üzerindeki etkisini kullanmaya çağırıyoruz. Astana'daki ateşkes görüşmelerinin garantörü olduğunu söyleyen Rusya ve İran bu ölümlerden dolayı büyük bir sorumluluk altındadır."