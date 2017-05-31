Rusya, IŞİD hedeflerini vurdu

Rusya Deniz Kuvvetleri, Palmira bölgesinde bulunan IŞİD'e ait hedefleri seyir füzeleri ile vurduğunu duyurdu

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait ‘Amiral Essen’ gemisi ve ‘Krasnodar’ denizaltının ‘Kalibr’ adlı 4 füze ile Palmira bölgesinde bulunan IŞİD’e ait hedefleri vurduğu bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



“Akdeniz’in doğusunda bulunan Rusya Deniz Kuvvetlerine ait ‘Amiral Essen’ gemisi ve ‘Krasnodar’ denizaltı, 4 ‘Kalibr’ füzesi ile Palmira bölgesinde bulunan IŞİD’e ait hedefleri vurdu. Tüm hedefler etkisiz hale getirildi. ‘Krasnodar’ denizaltı gemisi deniz altıdan fırlatma yaptı. Vurulan hedefler, Palmira’nın doğusunda yer alan sığınaklar oldu. ABD, Türkiye ve İsrail komutanlıkları mevcut iletişim kanalları üzerinden yapılacak operasyon konusunda bildirildi. Hedeflerin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirilmesi Deniz Kuvvetlerinin, operasyona katılan ve füze fırlatmaları gerçekleştiren gemi ve denizaltının personelinin askeri operasyonlara hazır olduklarını gösteriyor. Rusya Deniz Kuvvetleri, emir aldıktan en kısa zaman sonra hedefleri vurmaya hazır olduklarını sergiledi.“