Rusya'nın doğusu 6.6 büyüklüğünde bir depremle sallandı

Rusya 'nın Kamçatka Yarımadası'nda büyük bir deprem meydana geldi. 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremle ilgili henüz net bilgiler ulaşmadı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka bölgesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 7.0 olarak açıklandı. Ancak daha sonra 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.Depremin, Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyruldu.Deprem sonrası açıklama yapan Sakhalin Tsunami Gözlem Merkezi, deprem sonrası tsunami olabilir uyarısında bulundu. Ancak Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise böyle bir tehdidin olmadığını duyurdu.Bölgede artçıların ise sürdüğü öğrenildi. Bölgede en büyük deprem 4 Kasım 1952 yılında meydana gelmişti. Bu tarihte olan depremin boyutu ise 9.0 idi. Bu deprem 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük depremlerden biri olmuştu.