Saldırı sonrası Putin'den ilk sözler

Rusya Devlet Başkanı Putin ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonunun ardından ilk kez konuştu! 'En sert biçimde kınıyoruz'

Saldırı sonrası Putin'den ilk sözler

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı.

Saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizdi.

Putin, "Rus ordusunun meşru hükümete terörle mücadelede destek verdiği Suriye'ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #putin #putin suriye açıklama #suriye putin
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