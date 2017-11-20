Savaşın korkunç yüzü. Her evde bir yakınını kaybetti!

2011'den bu yana devam eden Suriye'deki savaşta yaklaşık 1 milyon çocuğun yetim kaldığı öğrenildi

Suriye'de savaş 2011 yılından bu yana devam ediyor. Savaş nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon çocuk da yetim kaldı.



Yetim kalan çocuklar, Suriye'de ya da yurtdışında bulunan yetimhanelerde hayatını devam ettiriyor. Çocukların hikayeleri ise yürek burkuyor. Yaşadıklarını anlatan Mariam al Shalan, saldırıya uğradıklarında 5 yaşında olduğunu söyledi. Kendilerine ateş açıldığında annelerinin önlerine geçtiğini ve kendilerini kurtardığını belirten Shalan, annesinin kendisinden su istediğini, su götürdüğünde de annesinin ölmüş olduğunu belirtti. Shalan, kendisinin ve abisinin kan ve cesetlerin içinde iki gün geçirdiklerini de sözlerine ekledi.



Başka bir çocuk Oday Fayad ise evlerinde oturdukları sırada bir savaş uçağının kendilerini vurduğunu anlattı. Babasının o saldırıda öldüğünü belirten Fayad, daha sonra da başka bir mahalleye taşındıklarını söyledi. Bu mahallede de saldırıya maruz kaldıklarını söyleyen Fayad, o saldırıda da küçük kızkardeşinin öldüğünü belirtti. Sonra da Zibdia mahallesine taşındıklarını söyleyen Fayad, burada da evlerine roket isabet ettiğini bu saldırıda da annelerini kaybettiklerini söyledi. Fayad, annelerini gömemediklerini ve enkaz altında bırakıp gitmek zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.



İdlib'te bulunan yetimhanede kalan çocukların travma ve psikolojik stresle boğuştukları öğrenildi.