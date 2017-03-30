Savaşta çocuk olmak!

Suriye 'nin kuzeyindeki İdlib şehrindeki el Kerame Kampı'nda yaşayan binlerce savaş mağduru çocuk , eski kamyonet kasasına kurulan salıncakla çocukluğunu yaşıyor.



Üç yaşındaki yetim Kevser'in "baba" özlemi



Eski kamyonet kasasına salıncak kurdular



Türkiye'ye yardım teşekkürü

Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak İdlib ilindeki Atme bölgesinde el Kerame çadır kentine sığınan binlerce savaş mağduru, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.Ölümden kaçarak kampa sığınan binlerce aile, Türkiye'den gelen yardımlarla yaşamlarını sürdürürken, kampta en çok dikkati çeken ise çocukların içinde bulunduğu zorlu yaşam koşulları.Bir kısmı anne-babasını hiç görmemiş, savaşın içinde dünyaya gelen ve çoğunluğu 2-6 yaş aralığındaki binlerce çocuk, çadır kentte yakın akrabalarının yanında yaşıyor.Binlerce yetimi barındıran el Kerame Kampı'ndaki çocuklar, içinde bulundukları ortama aldırış etmeden oyunla ve eğlence ile vakit geçiriyor.Kampta, eski kamyonet kasasına kurulan salıncak, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Çadır kentin tek oyun parkı olan bu yerde çocuklar, salıncağa binmek için sıraya giriyor.Türkiye sınırına yakın 150 bin savaş mağdurunun yaşadığı El Kerame kampında eşi, 5 çocuğu ve yetim torunuyla yaşayan 66 yaşındaki Esma Farac, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Kamptaki iki bölümlü çadırda 8 kişinin yaşadığını anlatan Farac, rejim güçlerinin Halep'teki evlerini bombalaması sonucu daha güvenli olan İdlib'in Atme bölgesine geldiklerini söyledi. Farac, iki yıl önce damadının savaşta hayatını kaybettiğini, kızı ile torununun yanında kaldığını ifade etti.Savaşın, 3 yaşındaki torunu Kevser'i yetim bıraktığını aktaran Farac, "Bana sürekli babasını soruyor. 'Senin baban bir kahramandı. Şimdi güzel bir yerde seni izliyor. O bizim için güzel yerlere gitti. Sana oyuncak ve güzel hediyeler gönderecek’ diyerek teselli ediyorum. Yavrum, yine de tatmin olmuyor, dayısına ve dedesine 'baba' diyor." diye konuştu.Çadır kentte çocukların oyun oynamaları ve eğlenmeleri için eşinin eski kamyonet kasasını değerlendirdiğini dile getiren Farac, şöyle devam etti:"Eşim, çadırımızın hemen yanında torunum Kevser'in çocukluğunu yaşaması için bir salıncak kurdu. Sonra buraya çok sayıda çocuk gelmeye başladı. Öyle olunca salıncak sayısını dörde çıkardı. İHH'nın açtığı El Risale okulunda ders sonrasında çocuklar buraya gelip eğleniyorlar. Bu ortamda onların mutluluğunu görmek bize az da olsa moral veriyor. Bazen çok kalabalık oluyor."Farac, hayatta kaldıkları için kendilerini şanslı saydıklarını belirterek, bir an önce savaşın bitmesini, ülkesinin ve insanların normal hayata dönmesi için dua ettiklerini vurguladı.Türkiye'den İHH ve Türk Kızılayı aracılığıyla gıda, kıyafet ve insani yardımlarla ayakta durduklarını kaydeden Farac, hayırsever Türk halkına teşekkür etti.