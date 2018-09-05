Sayılı günleri var denmişti, acı haber geldi!

Meme kanseri tedavisi gören ve son yaptığı açıklamada "Korkarım zaman geldi dostlarım. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi" ifadelerini kullanan BBC spikeri, yaşam savaşını kaybetti

Meme kanseri tedavisinin sonuç vermediğini ve sayılı günlerinin kaldığını duyuran BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland hayatını kaybetti.

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanan ünlü spikerin ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.



"GERİDE BIRAKACAKLARIM İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı: "Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."