Sisi, Hüsnü Mübarek'i serbest bıraktı!

Sisi, Hüsnü Mübarek'i serbest bıraktı!

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra tahliye edildi, Arap Baharı'ndan sonra evine dönen ilk lider oldu.


Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı. Karar Mübarek'in avukatı tarafından açıklandı.

İdamla yargılanıp 30 yıl hapis cezası alan Mübarek, bir önceki yönetimi darbeyle deviren general Abdulfettah Sisi tarafından serbest bırakılarak Arap Baharı'ndan sonra evine dönen ilk lider oldu. Rahatsızlığı nedeniyle askeri hastanede tutulan Mübarek, evine gönderildi.


Patlama oldu


Mübarek'in serbest bırakıldığı dakikalarda ise Kahire'de bir patlama oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Etiketler; #mısır #hüsnü mübarek #sisi
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