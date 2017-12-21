Spor salonunda yangın: 16 ölü

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Jecheon kentinde 8 katlı spor salonunda yangın çıktı.
Yetkililer, binanın otoparkındaki bir araçta başlayan yangının kısa sürede üst katlara yayıldığını belirtti.
İtfaiye yetkilileri, yangında 2. kattaki saunada bulunan 16 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığı bildirdi.
Güney Kore'de bir spor salonunda yangın çıktı. Yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi
Yonhap'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Jecheon kentinde 8 katlı spor salonunda yangın çıktı.