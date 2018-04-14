Suriye halkı sokağa döküldü

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği Operasyonu'nun ardından Şam'da sabahın ilk saatinde halk sokaklarda gösteri yapmaya başladı

Suriye halkı sokağa döküldü

Tüm dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hakkındaki kararını bekliyordu. ABD, Esad rejimi tarafından Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı iddia ediyor Rusya ise bu iddiaları yalanlıyordu.

Gece saatlerinde Donald Trump, Suriye'yi operasyon emri verdiğini açıkladı. Trump henüz konuşma yaparken Şam'da patlama sesleri duyulmaya başlamıştı. ABD'ye Fransa ve İngiltere'de askeri destek verdi.

Operasyonun ardından Suriye'de halk sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek gösteri düzenledi. Sokağa inenlerin ellerindeki Suriye ve Rusya bayrakları dikkat çekti.

Etiketler; #abd #ingiltere #suriye halkı
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