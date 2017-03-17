Suriye, 'İsrail jetini düşürdük' dedi, İsrail yanıt verdi

Suriye ordusu, hava sahasına girdiği gerekçesiyle İsrail jetlerinden birini düşürdüklerini açıkladı. Ancak İsrail'den gelen açıklamada düşürülen bir uçakları yok.

Suriye, hava sahasını ihlal eden 4 İsrail jetinden birini düşürdüklerini açıkladı. İsrail'den gelen açıklamada ise Palmira yakınını bombalayan uçaklarının zarar görmeden üslerine döndüğü belirtildi.İsrail, bugün Suriye'de birçok noktayı bombaladıklarını duyurdu. Suriye de sınırı geçtiği gerekçesiyle bir İsrail jetini düşürdüklerini belirtti. Ancak bu açıklama İsrail tarafından yalanlandı. İsrail bombalamaya katılan bütün jetlerinin zarar görmeden döndüğünü duyurdu.İsrail, 2011'den bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'ne çok sayıda hava saldırısı düzenledi.