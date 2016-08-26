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    • Suriye'den Türkiye'nin operasyonuna ilk tepki

    Türkiye'nin Cerablus operasyonunu "egemenlik haklarımızın ihlali" diye nitelendiren Suriye Türkiye'yi "bir terörist yapılanmanın yerine başkasını koymakla" suçladı

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 15:23
    Suriye'den Türkiye'nin operasyonuna ilk tepki
    Suriye Resmi Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin Cerablus’a ilerlemesini kınadı.

    Suriye ordusunun beş yılı aşkın bir süredir bu bölgelerde muhalif güçlere karşı mücadele verdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Türk tanklarının ve silahlı araçlarının sınırı geçmesi egemenlik haklarımızın ihlali anlamını taşır" denilerek Suriye’deki terörle mücadelenin ancak Suriye hükümeti tarafından yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

    "Resmi bir üst düzey yetkili"ye dayandırılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyetii Cerablus’ta uluslararası koalisyon uçaklarının desteği ile Türk tankları ve zırhlı araçlarının Suriye topraklarına girişlerini kınadı.  Şu an Cerabulus’ta olan Türkiye’nin iddia ettiği gibi terörle mücadeleden ziyade, bir terörist yapılanmanın yerine başka bir terörist yapılanmayı koymaktır" denildi.

    Habere göre yetkili, Türkiye'nin IŞİD'i bölgeden kovup, yerine kendi desteklediği başka bir terörist grubu yerleştirmeyi amaçladığını iddia ederek Birleşmiş Milletler'i "uluslararası kararları uygulamaya" çağırdı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: ışid, Suriye Operasyon, Operasyon Suriye Tepki

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