Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor

Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalkıyor. Riyad yönetimi, 2018 yılında ülkede sinema yasağının kalkacağını bildirdi

Suudi Arabistan'da 2018 yılında sinema yasağının kalkacağı açıklandı.



Geçtiğimiz aylarda 'Ilımlı İslam'a geçiyoruz' sözleriyle modernleşme adımı attıklarını belirten Suudi Arabistan, kadınların araba kullanmalarına izin veren yasayı da devreye sokmuştu. Riyad'dan bugün gelen açıklamada ülkede yıllar sonraki ilk sinemanın 2018'in başında açılacağı bildirildi.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada " 35 yılı aşkındır ilk kez ticari sinemaların faaliyet göstermesine 2018 yılı başında izin verilecek" dedi.



Sinemaların Mart 2018 tarihinde açılmasının beklendiği ifade edildi. Bakanlık Suudi hükümetinin bir an önce sinema salonlarına lisans vermeye başlayacağını da belirtti.



1970'li yıllarda Suudi Arabistan'da çok sayıda sinema salonu vardı ve bu salonlar 'İslam'a aykırı' olarak nitelenmiyordu. 1980'li yıllara gelindiğinde ise açılan çok sayıda sinema salonunun tamamı ülkedeki muhafazakarlığın artması sonucu kapatılmıştı.



Suudi Arabistanlılar sinema filmlerini uydu, DVD ya da sosyal paylaşım platformlarında izleyebiliyordu.



Suudi Arabistan’da 26 Eylül'de kadınların araba kullanmalarına izin veren yasa da onaylanmıştı. Kadınların sürücü belgesine sahip olarak araç sürmesine olanak tanıyan yasanın Haziran 2018’e kadar yürürlüğe gireceği bildirilmişti.