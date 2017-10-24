Suudi Arabistan'dan flaş açıklama!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ülkelerinin ılımlı İslam’a döneceğini belirterek, ‘aşırıcılığı’ yok edeceklerini söyledi. Selman'ın açıklamaları uluslararası haber ajansları tarafından son dakika haberi olarak duyuruldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kısa süre önce göreve getirildikten sonraki hamleleri ile dikkat çekiyor. Salman, Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam'a geri döneceğini açıklayarak ülkesinde 'devrim niteliğinde' olarak kabul edilen bir açıklama yapmıştı.



Suudi Arabistan, çok sayıda ülke tarafından aşırıcı terörist örgütlerinin finansal destek aldığı ve örgütlendiği bir ülke olmakla suçlanıyor.



Salman, "Vizyon 2030" kapsamında Kızıldeniz'de 50 ada ve koyda lüks turizm merkezleri kurmayı planlıyor. Lüks turizm bölgelerinde, ülkede kadınlara yönelik örtünme zorunluluğunun kaldırılabileceği iddia edildi.



