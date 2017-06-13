Suudi Arabistan'dan şaşırtan Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkelerinin Katar'a gıda ve tıbbi yardım temin etmeye hazır olduğunu açıkladı. Bakan El Zübeyr, Katar'ı ablukaya almadıklarını belirtti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Zübeyr, gerektiği takdirde Katar'a gıda ve tıbbi yardım temin edebileceklerini söyledi.



Suudi Arabistan medyasına açıklama yapan El Zübeyr, Arap devletlerinin Katar'ı boykot ettiklerini, ancak ablukaya alma gibi bir durum olmadığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Adel El Zübeyr ayrıca, Suudi Arabistan'ın Katar'a karşı uyguladığı yaptırımlarla, "egemenlik hakkının gereğini yerine getirdiğini" savundu.