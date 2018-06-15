Taliban lideri öldürüldü!

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğü bildirildi

Taliban lideri öldürüldü!
15 Haziran 2018 Cuma 14:43

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın ABD-Afganistan ortak hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

2014’te 132 çocuğun öldüğü okul saldırısı ile 2012’de o dönem 14 yaşında olan Malala Yusufzay’a servis aracında vurulmasının sorumlusu olduğu bilinen ve Pakistan’da en çok aranan militanların başında gelen Fazlullah’ın öldürülmesinin, Pakistan ve ABD ilişkilerini olumlu etkileyebileceği düşünülüyor.

ABD ordusu dün Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Kunar eyaletinde hava saldırısı düzenlediğini ve üst düzey bir militanın hedef alındığını açıkladı. ABD’li bir yetkili de bu militanın Fazlullah olduğuna inandıklarını söyledi.

Radmaniş, Reuters ajansına verdiği demeçte, “Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın Kunar elayetinin Marawera bölgesinde ortak hava operasyonuyla öldüğünü doğrulayabiliriz” açıklaması yaptı.

Etiketler; #afganistan #taliban #molla fazlullah
Önceki Haber
Yurtdışı kargoda babalar gibi indirim!
Sonraki Haber
O köpeğin patilerini iş makinesi mi biçti?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.