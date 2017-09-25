Tartışmalı referandum başladı!

Irak'taki merkezi yönetimin yanı sıra Türkiye ve İran'ın da karşı çıkmasına rağmen Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yapılmasında ısrar ettiği 'Bağımsızlık Referandumu'nda oy kullanma işlemi başladı. Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani, Erbil'in Selahaddin ilçesinde 2 nolu seçim merkezinde oyunu kullandı

Tartışmalı referandum başladı!

Irak'taki hükümetin yanı sıra uluslararası birçok kesimin iptal edilmesi çağrısını yaptığı bağımsızlık referandumu bu sabah yerel saatte 07.00'den itibaren başladı. Bölgedeki Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Duhok, Zaho başta olmak üzere büyük kentlerde başlayan referandum için yerel peşmerge güçleri sıkı güvenlik önlemi aldı. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye saati ile saat 08.30 sıralarında karargahının bulunduğu Selahaddin kentinde oy kullandı. Mesut Barzani'den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek  oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuzey ırak #barzani #referandum
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