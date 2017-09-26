Tartışmalı referandumdan ilk sonuçlar geldi. Kutlamalar başladı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin yaptığı bağımsızlık referandumundan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sonuçlara göre 'evet' oyları yüzde 90'ın üzerinde. Kesin sonuçların ise 3 gün içerisinde açıklanaması bekleniyor

Türkiye'nin büyük tepkilerine rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık için sandık başına gitti. Referanduma yüzde 78 katılım olurken, seçmen sayısının ise 5.2 milyon kişi olduğu belirtildi. İlk gelen sonuçlar ise evet oylarının yüzde 93.29, hayır oylarının ise yüzde 6.71 olduğu belirtildi. Kesin sonuçlar ise 3 gün içerisinde açıklanacak.



4 dilde oy kullanıldı



Kutlamalar erken başladı

Referandum için 4 dilde oy pusulaları hazırlandığı öğrenildi. Buna göre vatandaşlar Kürtçe, Süryanice, Türkçe ve Arapça olmak üzere dört farklı dilde oy kullandı.Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından ilk sonuçlara göre evet oylarının yüzde 90'ları geçmesi üzerine Erbil'de halk sokaklara döküldü. Kutlamalarda havai fişekler atılırken, silah sesleri de duyuldu. İskan semtinde kurulan bir platformda müzik dinletisi sunulurken, kalabalık grup halinde halay çekenler oldu. Referandumla ilgili oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.