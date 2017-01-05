Tavuk deyip geçmeyin. Onların da bir zekası var

ABD'de yapılan bir araştırma tavuklarla ilgili ilginç bir gerçeği gözler önüne serdi

ABD'de bilim insanları tavuklar üzerinde bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede, tavukların birçok psikolojik, davranışsal ve duygusal yetiye sahip olduğu gösterdi.



Yapılan bir deneyde beş günlük tavuklara, iki perdenin arkasında kaybolan farklı miktarlarda iki grup nesne gösterildi. Hayvanların arkasında daha çok nesne olan perdenin izini sürmeyi başardığı, ayrıca tavukların saklanan bir topa giden yolu 180 saniyede hatırladığı görüldü.



Bilim insanları tavuklardaki bu davranışın maymunlarda da görüldüğünü hatırlattı. Araştırmaya göre tavuklar, daha iyi bir yemek ödülü için beklemeleri gerekiyorsa kendilerini kontrol edip bekleyebiliyorlar da.



Tavukların iletişim konusunu da inceleyen bilim insanları, tavukların iletişim için 24 farklı sesi kullandıklarını bunun yanı sıra da değişik görünümler de gösterdiklerini keşfetti.



Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de tavukların zaman aralıklarını algılaması ve önceden sezip hareket etmesi oldu.



Tavukların korku, beklenti ve endişe gibi çeşitli olumlu ve olumsuz duyguları deneyim ettiği, basit bir empati formuna sahip olduğu ve dişilerinin, yavrularının hareketlerini etkileyen annelik özellikleri taşıdığı da belirtildi.