Tayt giydikleri için iki kızı uçağa almadılar!

ABD 'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines skandal bir olaya imza attı. İddiaya göre iki kız çocuğu sırf tayt giydi diye uçağa alınmadı.



Kıyafet neden önemli

ABD basınında çıkan habere göre Minneapolis'e gitmek için Denver Havalimanı'na gelen kızı iki çocuğu, kıyafetleri uygun bulunmadığı gerekçesi ile uçağa alınmadı.İddiaya göre havayolu şirketinin yetkilisi yolcuların biletinin 'United pass' sınıfı olduğu ve bu yüzden de kıyafetlerinin uygun olmadığı belirtildi. Kız çocuklarına üzerlerini değiştirmeleri ve elbise giymeleri tavsiye edildi. Tayt giyen başka bir yolcu da kıyafetini değiştirdikten sonra uçağa binebildi.Olayın sosyal medyada yayılması üzerine havayolu şirketine tepkiler yağmaya başladı. Tepkiler üzerine havayolu şirketi bir açıklama yaptı. Açıklamada, yolcuların kıyafetlerinin seyahat ettikleri bilet sınıfına uymadığı belirtildi.Alınan bilgiye göre 'United Pass' olarak bilinen biletler, havayolları çalışanlarının ailelerine ya da göreve gidecek olan personele verilen biletler. Bu biletler ya ücretsiz oluyor ya da fiyatı daha düşük oluyor. Havayolları bu biletler için ise belirli bir kıyafet şartı koyuyor. Örneğin bu bilete sahip kişi uçağa, şort, mayo, tayt, mini etek, dekolte gibi kıyafetlerle binemiyor.Havayolu şirketi, bu biletle uçanların kendi personeli ve ailesi olduğu için kendilerini temsil ettiğini bu yüzden de kabinde düzgün kıyafetler giymeleri gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de bu tarz yasakları koyuyor.