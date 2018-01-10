Tecavüzden koruyan külot tasarladı!

Tecavüzün çok yaygın olduğu Hindistan'da bir genç kız tecavüzden koruyan bir iç çamaşırı tasarladı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan Seenu Kumari isimli genç kız, çok yaygın olan tecavüze karşı bir iç çamaşırı tasarladı.



Yoksul bir ailenin kızı olan Kumari, harçlıklarını biriktirerek gerekli olan malzemeleri aldıktan sonra işe koyuldu. Ülkede çok yoğun olan tecavüzlere karşı külot üreten genç kız, kadınların ise umudu oldu.



Genç kız kurşun geçirmez ve bıçakla kesilemez kumaştan ürettiği külodun üzerine bir de kemer ekledi. Kemerde ise bir şifre bulunuyor. Gerekli şifre girilmediği müddetçe külodun üzerinde kemer açılmıyor ve külot çıkartılamıyor.





Külodun üzerinde aynı zamanda GPS cihazı ve video kamera da bulunuyor. Kadınlar bir tecavüz durumunda külodun kemeri üzerindeki düğmeye basarak durumu polise bildirebiliyor. Polis de GPS sayesinde mağdur kadının yerini hemen tespit edebiliyor. Aynı zamanda külotda bir de kamera mevcut. Bu kamera sayesinde de tecavüze yeltenen kişinin yüzü kaydedilebiliyor.



Genç kız, bir video çekerek külodu tanıtımını yaptı ve bunu da internetten yayınladı. Kıza çok sayıda tebrik gelirken, işbirliği tekliflerinin de geldiği öğrenildi.



Sadece Hindistan'da değil birçok ülkede kadınlar tecavüz tehlikesi ile karşı karşıya. Sokakta, otobüste, evlerde tecavüze uğrayan ve öldürülen kadınları sayısı da gün geçtikçe artıyor. Tecavüze çözüm bulunamayan ülkelerde kadınların kendilerini korumak adın giriştikleri bu tarz davranışlar ise takdir edilmenin yanı sıra yürek de burkuyor.