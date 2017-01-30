Terör Kanada'ya da sıçradı: Camide namaz kılan 6 kişi öldü

Terör Kanada'ya da sıçradı. Ülkedeki bir camiye yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Terör, dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olan Kanada'ya da sıçradı. Ülkenin Quebec eyaletinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.



Saldırı yatsı namazı sırasında meydana geldi. Konuyla ilgili bilgi veren polis yetkilileri 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Olayla ilgili iki şüpheli de gözaltına alındı. Polis yetkilileri gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.



Olay sırasında 40 kadar Müslüman'ın camide yatsı namazı kıldığı açıklandı.



Saldırı ile ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırının Müslümanlara yönelik bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Tredeau, ibadet mekanına yönelik düzenlenen bu saldırıyı kınadıklarını açıkladı.