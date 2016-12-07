Time dergisi yılın kişisini seçti

Time dergisine göre 2016'nın kişisi ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.
Haftalık haber dergisi Time, 1927 yılından bu yana her sene son sayısında o yıl dünyada en etkili olan ismi Yılın Kişisi olarak seçiyor.
Times’ın Yılın Kişisi’ni belirlemesinin hemen ardından Trump, NBC’de yayınlanan ‘Today’ programda konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.
Reuters’ın haberine göre; Trump, “Bu büyük bir onur. Çok şey ifade ediyor” dedi.
Time dergisi yılın kişisi olarak Donald Trump'ı seçti
Time dergisine göre 2016'nın kişisi ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.