Time dergisi yılın kişisini seçti

Time dergisi yılın kişisi olarak Donald Trump'ı seçti

Time dergisine göre 2016'nın kişisi ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.



Haftalık haber dergisi Time, 1927 yılından bu yana her sene son sayısında o yıl dünyada en etkili olan ismi Yılın Kişisi olarak seçiyor.

Times’ın Yılın Kişisi’ni belirlemesinin hemen ardından Trump, NBC’de yayınlanan ‘Today’ programda konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.



Reuters’ın haberine göre; Trump, “Bu büyük bir onur. Çok şey ifade ediyor” dedi.