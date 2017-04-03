Tıp eğitimi alan ünlü manken, kaldığı yurtta intihar etti

Tıp eğitimi alan ünlü model Raudha Athif , kaldığı okul yurdunda intihar etti.

Bangladeş'te bulunan İslami Bank Tıp Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki ünlü model Raudha Athif, kaldığı yurt odasında intihar etti.Alınan bilgiye göre ünlü model, eşarbıyla odasında kendisini astı. Konuyla ilgili bilgi veren okul yönetimi, ünlü modelin her zaman mutlu göründüğünü de anlattı.Olaya müdahale eden polis sözcüsü de ünlü top modelin arkadaşlarının odaya girmeye çalıştıklarını ancak kapı içerden kilitli olduğu için ilk etapta giremediklerini, bu yüzden de kapıyı kırdıklarını söyledi. O yüzden olayın intihar olduğunu belirten polis sözcüsü yine de kesin ölüm nedenini söylemek için otopsi sonucunun gelmesinin gerektiğini anlattı.