Tokalaşma krizi ile ilgili ABD'den ilk açıklama

Geçen hafta Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump biraraya gelmişti. İkili arasında tokalaşma krizi yaşanmıştı. Krizle ilgili ABD'den ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ağırladı. İki görüşme sonrası basının karşısına çıktı. Soruları yanıtlayan ikiliden gazeteciler tokalaşmalarını istedi. Bunun üzerine Merkel, Trump'a dönerek tokalaşmak ister misin? diye sordu. Ancak Trump, Merkel'in bu sözlerini duymazlıktan geldi.Trump'tan bir cevap alamayan Merkel ise büyük şaşkınlık yaşadı. Trump ise sürekli gazetecilere bakarak konuşmaya devam etti.Olay özellikle Almanya'da büyük tepki çekti. Konuyla ilgili ABD'den de ilk açıklama geldi.Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Alman dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Ben onun (Trump) soruyu duyduğunu sanmıyorum" şeklinde konuştu.