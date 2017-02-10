Toprak kaymasında 12 kişi öldü

Endonezya’nın Bali adasında gerçekleşen toprak kayması, ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Toprak kaymasında 12 kişi öldü

Perşembe gecesi 23:00 sularında gerçekleşen toprak kayması, Kintamani bölgesindeki pek çok köyü etkiledi.

Endonezya Ulusal Afet İşleri ((BNPB) tarafından yapılan açıklamaya göre felaketin sebebi uzun süren şiddetli yağmurlar.

Kızıl Haç görevlileri, ordu ve yerel kolluk kuvvetlerinin de kurtarma çalışmalarına katılarak yaralıları kurtarmaya çalıştıkları bildirildi.

Özellikle muson yağmurlarının etkisiyle Endonezya’da sık görülen toprak kayması felaketi, 12 kişinin hayatını kaybetmesi dışında iki kişinin ağır yaralanmasına ve beş evin yıkılmasına sebep oldu.

Dünyanın en hızlı ormansızlaşma oranlarına sahip olan Endonezya’da toprak kaymasının sebebi olarak ormanların yok edilmesi ve çarpık kentleşmeyi işaret ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #toprak kayması #ölüm #endonezya
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