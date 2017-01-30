Trump'a İsveç Kraliyet ailesinden çok sert tepki

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişlerini yasaklaması ve sığınmacı alımını durdurmasına çok sert bir tepki de İsveç Kraliyet ailesinden geldi

İsveç Prensesi Madeleine eşi İngiliz-Amerikan vatandaşı olan işadamı Chris O’ Neill İnstagram hesabında ellerini yüzüne kapatıp ağlayan New York’un ünlü Özgürlük Anıtı fotoğrafını paylaşarak Donald Trump’a ‘‘Acınacak cahil bir insansınız’’ diye seslendi.



Chris O’ Neill’in özel Instagram hesabındaki paylaşımı, O’ Neill’in yakın arkadaşı modacı Giancarlo Giammetti’nin kendi Instagram hesabında paylaşmasıyla kamuoyuna mal oldu.



Chris O’ Neill Instagram paylaşımında ‘‘Tüm aklı başında Amerikalılar adına başkanımızın utanç verici davranışlarından ötürü çok özür dilerim. Bir Amerikan vatandaşı olmak adına üzücü bir gün. Sayın Başkan siz acınacak cahil bir insansınız. Bizi korumayı iddiada ettiğiniz şiddet ve düşmanlığın nedeni olacaksınız. Sizin ne sezginiz ne de duyarlığınız var’’ diye yazdı.