Trump da 'Büyük Felaket' dedi

ABD başkanı Donald Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı

Trump da 'Büyük Felaket' dedi
25 Nisan 2018 Çarşamba 09:17

ABD başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. Yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum" dedi.

ABD'de yaşayan Ermeni Diasporası'nı çatısı altında toplayan ABD Ulusal Ermeni Komitesi ise Trump'ın, 'önce Türkiye' politikası izlediğini ve 'soykırım' sözcüğünü anmaktan kaçındığını savundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #donald trump #büyük felaket #ermeni olayları
Önceki Haber
Bahçeli'den Twitter'da Abdullah Gül çıkışı
Sonraki Haber
CHP’nin adayı kim olacak?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.