Trump, Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirdi

Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo’nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.



ABD Başkanı Donald Trump, The Washington Post’a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel’i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:



“Rex Tillerson’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi; kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum.”



Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump’ın Tillerson’u “fazla düzen adamı” olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.