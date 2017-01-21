Trump görevi devraldı, ABD karıştı

Donald Trump'ın dün görevi devralması ülkede protestolarla karşılandı

ABD'de 8 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini şaşırtıcı bir şekilde Donald Trump kazanmıştı. Trump'ın seçim yarışını kazanması sadece ABD'de değil tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı. Seçimler sonrası ülkede Trump karşıtı protestolar da yapılmıştı. Trump dün kongrede yemin ederek görevine başladı. ABD'nin en yaşlı başkanı olan Trump'ın görevi devralması ülkede protestolara neden oldu.



Göstericiler başkent Washington DC'de eylem yaptı ve araçları ateşe verdi. Protestoların barışçıl olması bekleniyordu ancak yüzleri maskeli birkaç yüz kişilik grup işyerlerinin camlarını kırdı ve polise aldırmadı. Gösteriler üzerine polis biber gazı kullandı ve göstericilere mühadale etti. Eylemde 220 kişi gözaltına alınırken, 6 polis de hafif şekilde yaralandı.



Trump karşıtı gösterilerin bugün de sürmesi bekleniyor. New York'ta on binlerce kadının Trump'ı protesto etmek için Trump Tower'a yürüyecekleri öğrenildi. Polis ise güvenlik önlemlerini artırdı. Yürüyüşü engellemek için yürüyüşün gerçekleşeceği yollar, kum yüklü kamyonlarla kapatıldı.