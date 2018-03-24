Trump'ı bu CD ile tehdit ettiler!

ABD Başkanı Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'ın avukatı elindeki CD'yi paylaşarak Trump'ı tehdit etti: Bu bir uyarı atışı

Stormy Daniels olarak tanınan cinsel içerikli film yıldızı Stephanie Clifford'ın avukatı Michael Avenatti, elindeki bir CD ya da DVD'nin fotoğrafını Twitter'da "Eğer bir fotoğraf bin kelime değerindeyse, bu kaç kelime değerindedir????" ifadesiyle paylaştı.



"İLİŞKİNİN KANITI"



CNN'e konuşan avukat, bu CD'de müvekkiliyle Trump arasındaki ilişkinin kanıtı olduğunu söyledi. "Bu konuda çok açık konuşmak istiyorum. Bu bir uyarı atışı" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğunu gerekçe göstererek cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'ın en az 20 milyon dolar ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.





130 BİN DOLAR SUSTURAMADI



Kasım 2016'daki başkanlık seçiminden önce ilişkisini gizli tutması için kendisine imzalatılan 130 bin dolarlık gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığını söyleyen eski cinsel içerikli film yıldızı, sözleşmenin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.





TRUMP'IN AVUKATLARI 20 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Trump'ın avukatları, gizlilik sözleşmesini en az 20 kez ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta Stormy Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.



BAŞKANLIĞI BIRAKTIRACAK BASKIYA MARUZ KALABİLİR



Amerikan kamuoyu, ilişki yaşamadığını belirten Trump'ın yalan söylediğinin ortaya çıkması durumunda, başkanlığı bırakmasına neden olabilecek baskıya maruz kalabileceğini belirtiyor. (Kaynak: Milliyet)