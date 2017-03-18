Trump'ın bu tavrı çok konuşuldu. Merkel ne yapacağını şaşırdı

ABD'de seçimleri kazanmasıyla gündemden düşmeyen yeni başkan Donald Trump, yine yaptı yapacağını.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Toplantı sonrası ikili basın mensuplarının karşısına geçti. Basın mensupları da ikilinin tokalaşmasını istedi. Bunun üzerine Merkel, Trump'a 'El sıkışmak ister misin?' diye sordu. Trump ise Merkel'i bu sözlerini duymazdan geldi ve hiçbir tepki vermedi.
Trump'ın bu tavrı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bazı kişiler Trump'ın Merkel'i duymadığı şeklinde yorum yaparken, çoğunluk ise Trump'ın Merkel'i duymazdan gelmeyi tercih ettiği yönünde yorum yaptı.
Sorusuna yanıt alamayan Merkel'in ise bakışları değişti. Şaşkın bir şekilde Trump'a bakan Merkel, ne yapacağını şaşırdı.
Öte yandan basın açıklaması boyunca Trump'ın Merkel'e değil de gazetecilere dönerek konuşması da dikkat çekti. Bu tavır da görüşmenin beklenilen gibi geçmediği yorumlarına neden oldu.
Trump seçim kampanyası döneminde Merkel'i ülkeye çok sayıda göçmeni kabul ettiği gerekçesiyle eleştirmişti.