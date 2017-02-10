Trump'ın kararına ikinci kez yargı engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın mültecilere yönelik çıkarttığı seyahat yasağına ikinci kez iptal kararı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen yasayı çıkarmıştı. Özel yetkisini kullanarak bu yasayı çıkaran Trump'ın bu kararı ise Temyiz Mahkemesi'ne takılmıştı. Trump ise yasakta ısrarcı olmuştu. Temyiz Mahkemesi'nden Trump'a ikinci kez red kararı çıktı. San Francisco'da görülen davada Trump'ın çıkardığı yasa askıya alındı. Kararın iki ayrı mahkemede askıya alınması sonrası şimdi ise ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceği öğrenildi. Trump ise karara Twitter hesabından tepki gösterdi. Trump, sosyal medya hesabına '"Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" yazdı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı vize ve seyahat yasağı ikinci kez Temyiz Mahkemesi'ne takıldı. San Francisco'da görülen davada, Trump'ın çıkardığı yasanın askıya alınmasının sürdürülmesi kararı çıktı. Mahkeme, yasağın yeniden uygulamaya sokulması için Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada, vize ve seyahat yasağının askıya alınmasına karar verdi.



Geçen hafta ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki Federal Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'ın vize seyahat yasağının sürmesi istemini geri çevirmişti. Cumartesi günü Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson'un, vize ve seyahat yasağına karşı, 'ABD Başkanı da içinde olmak üzere hiç kimse hukuktan üstün değildir' diyerek açtığı davaya bakan Federal Yargıç James Robart, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen ancak uygulamada yasal vizesi olanları ve yeşil kart sahiplerini de etkileyen kararı, ABD genelinde olmak üzere askıya aldığını açıklamıştı.

Sıra ABD Yüksek Mahkemesi'nde

Trump tepki gösterdi

Uzmanlar, iki ayrı Federal Temyiz Mahkemesi'nde de askıya alınan vize ve seyahat yasağı kararının bir sonraki durağının ABD Yüksek Mahkemesi olabileceğini söylüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Temyiz Mahkemesi'nin göçmen ve vize yasağı kararına, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" dedi.San Francisco Temyiz Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın özel yetkisini kullanarak çıkardığı göçmen ve vize yasanın askıya alınmasının sürdürülmesi kararına Başkan Donald Trump'tan tepki geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla karara tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" ifadelerini kullandı.