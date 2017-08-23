Trump'ın kızı Twitter hesabından o Türk'ü paylaştı!

ABD Başkanı Donald Trump'un kızı Ivanka Trump'un sosyal medya hesabından paylaştığı başarı hikayesi, Edirneli kadın minibüs şoförü Pelin Aslantaş'ı mutlu etti

Trump'ın kızı Twitter hesabından o Türk'ü paylaştı!

Ivanka Trump, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Pelin Aslantaş'ın (44), Birleşmiş Milletler Kadın biriminin internet sitesinde geçen yıl 8 Mart tarihinde yayımlanan haberi, 4 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Şoförlük mesleğine nasıl merak sardığını, işe nasıl başladığını hem şoförlük hem de ev işlerine nasıl yetiştiğini anlattığı haberi, Ivanka Trump'un paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Edirne'nin kadın şoförü Pelin Aslantaş yaptığı açıklamada, paylaşımın kendisini duygulandırdığını söyledi.


243 şoförü bulunan ulaşım sisteminin tek kadın şoförü Aslantaş, başarısının takdir edilmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum çok duygulandım. Paylaşılması güzel bir şey. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi güzel bir şey. Her zaman bu konuyu destekledim ve bir kadın olarak ayakta durmayı çok seviyorum. Herkes çalışsın. İşin büyüğü, küçüğü olmaz. Herkese işini benimseyip dört elle sarılmasını tavsiye ederim. Ivanka Trump'a teşekkür ediyorum bu yazıyı paylaştığı için, kadınlara destek olduğu için. Biz de kadınlar olarak elimizden geldiğince örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Şu an yıllık izinde olduğunu ve cuma günü direksiyon başı yapacağını ifade eden Aslantaş, minibüs şoförlüğünü severek yaptığını anlattı.


Memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de şoförlük yapmak için başvurduğunu anlatan Aslantaş, "Evliyim, bir çocuğum var. Tayin dolayısıyla Edirne'deyiz. Üç yıldır minibüs şoförlüğü yapıyorum. Büyük araç kullanmayı çok seviyorum. Kısmet buradaymış, Adana'da ben dosyamı verdim. Fakat eşimin tayini çıktıktan sonra burada başlamak kısmet oldu." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ivanka trump #donald trump #twitter
Önceki Haber
Yeni vergi yapılandırılması yapılacak mı? Bakan açıkladı
Sonraki Haber
Trump'ın kızı Twitter hesabından o Türk'ü paylaştı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.