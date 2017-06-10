Trump: Katar çok üst düzeyde terör destekçisi

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin Katara uyguladığı abluka uygulama kararı aldığı Katar’ın ‘uzun zamandır ve çok üst düzeyde terör destekçisi’ olduğunu söyledi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile birlikte Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Iohannis’in ABD ziyaretinin önemli bir döneme denk geldiğine değinen Trump, sözü terörizmle mücadele ve Katar krizine getirdikten sonra, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin yaptırım uyguladığı Katar’ı ‘uzun zamandır ve çok üst düzeyde terörün destekçisi’ olmakla suçladı. Hiçbir uygar ulusun teröre destek vermemesi ve hoşgörü göstermemesi gerektiğini belirten Trump, Ortadoğu ülkelerine yaptığı ziyaret sırasında görüştüğü kilit ülke liderlerinin terörü maddi, askeri yada moral açıdan desteklemeyi durdurma sözü verdiğini söyledi ve ‘Ancak, Katar ne yazık ki tarihsel olarak çok yüksek düzeyde terörün destekçisi olmuştur. Bunun ışığında, bölge ülkelerinin liderleri bu davranış karşısında Katar’a yaptırım uygulama konusunu benle konuştular. Biz de bir karar vermek durumundaydık. Kolay yolu mu seçecektik, yoksa zor yolu seçip gerekli eyleme mi başvuracaktık? Terörizme desteği kesmek zorundaydık. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, üst düzey askeri yetkililerimiz ile birlikte Katar’ın teröre verdiği desteği durdurmak zorunda olduğunu söylemek kararı aldık. Bu desteği sona erdirmeliler’ dedi.



Ad vermeden öteki ülkelere de terörü desteklemeyi durdurma çağrısı yapan Trump, ‘İnsanlara, başkalarını öldürmeyi öğretmeyi durdurun. Kafalarını nefret ve hoşgörüsüzlükle doldurmayı durdurun. Başka ülke adı vermeyeceğim ama sorunu çözmüş değiliz ancak bu sorunu çözeceğiz. Başka seçimimiz yok. Bu benim en büyük önceliğim. Başkan olarak insanları güvende tutmak, IŞİD ve öteki terör örgütlerini yok etmek benim görevim. Bunu seçim kampanyasında da söyledim, şimdi de söylüyorum’ dedi.



Trump, Katar’ı sorumlu ülkeler birliği içinde görmek istediklerini belirterek, Katar ve bölgedeki öteki ülkelere terörle mücadelede daha çok ve daha hızlı davranmaları çağrısında bulundu.