Trump, kendisini eleştiren Bakanı görevden aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak mültecilere yönelik çıkardığı kararnamenin yasal geçerliliğini sorgulayan ve uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakan Sally Yates’i görevden aldı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ‘Adalet Bakanı Vekili Yates, ABD’yi ve Amerikalıları korumaya yönelik olarak çıkarılan kararnameyi uygulamak istemeyerek Adalet Bakanlığı’na ihanet etmiştir’ denildi.



Açıklamada, Yates'in eski Başkan Barack Obama tarafından atandığı, sınırlar ile yasadışı göçmenlik konularında zayıf olduğu öne sürüldü. Başkan Trump’da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, demokratların particilik yaptığını ve işlserini yavaşlattıklarını savundu. Yates'in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente'nin atandığı belirtildi.



Beyaz Saray, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Senatör Jeff Sessions’ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat Partili senatörler tarafından siyasi nedenlerle haksız bir şekilde bekletildiğini savundu.