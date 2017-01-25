Trump koltuğa oturdu, 7 ülke mültecilerine 'dur' dedi

ABD'de Donald Trump, söz verdiği gibi Meksika sınırına duvar ördürmeye başlıyor. Ayrıca Trump, o ülke vatandaşlarına verilen vizeleri de askıya alıyor

Göreve gelir gelmez dünyayı sarsan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Meksika sınırına duvar örmeyi başlatıyor ve yedi ülkeden göçmenlerin ülkeye girişini yasaklıyor. Amerikan medyası, söz konusu yasakların dört ay süreceğini yazıyor.



Kampanya döneminde Müslümanların ABD'ye girişini engelleyeceğini ve ABD'deki Müslümanları fişleyeceğini ilan eden ABD Başkanı, sık kullandığı sosyal medya platformu Twitter'dan "Yarın (Çarşamba) Ulusal Güvenlik için büyük bir gün. Birçok şeyle birlikte o duvarı da inşa edeceğiz!" mesajını paylaştı.



Göçmen ve İslam karşıtı Trump'ın seçim kampanyasında verdiği sözler arasında, Meksika sınırına duvar örülmesi ve bunun maliyetinin de ABD'nin güney komşusuna ödetilmesi yer alıyordu.



ABD Başkanı'nın bugün imzalayacağı kararnameyle duvar inşaatının resmen başlaması bekleniyor.



Reuters haber ajansına göre, imza atılacak yeni düzenlemeler arasında ülkeye göçmen girişini sınırlayan kararnameler de var.



Yeni dönemde mültecilerin ABD'ye girişi durdurulacak, Suriye, Irak, İran, Somali, Sudan, Libya ve Yemenlilere verilecek vizeler askıya alınacak.



ABD yasalarına göre, Başkan göçmenlerin kabulünü durdurup ülkeye girişleri sınırlayabiliyor.





PETROL BORU HATLARINA ONAY VERDİ, GÖSTERİLER BAŞLADI



Trump ayrıca, eski başkan Barack Obama'nın askıya aldığı Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları projesini dün itibariyle yeniden yürürlüğe koydu.



ABD Başkanı'nın projelere imza atmasıyla ülkede gösteriler de başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı New York'taki protestoda yer alan isimler arasında, ünlü oyuncu Jane Fonda da vardı. 'Keystone'nu durdur' yazılı bir pankart taşıyan 79 yaşındaki oyuncu, "Trump bunu yasadışı bir şekilde yapıyor" dedi. Fonda, Kızılderililerin kutsal kabul ettiği topraklardan geçecek petrol boru hattı için kabilelerden izin alınmasını istiyor.



Trump International Hotel ve Tower'ın bulunduğu Columbus Meydanı'ndaki gösteride, 2010 Oscar adayı Gasland belgesel filminin yönetmeni Josh Fox da vardı. Josh Fox, "Trump bu projeye şiddetle karşı çıkan milyonlarca kişiyi görmezden geliyor ve kendi meşruluğunu tehlikeye atıyor" diye konuştu.