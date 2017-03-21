Trump'tan bir yasak daha: Aralarında İstanbul da var

ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump 'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü. İddiaya göre, Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. İddiaya göre bu kentlerden biri de İstanbul



YASAĞIN NEDENİ



AP: 10 KENTTEN BİRİ İSTANBUL

THY'DEN AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı'na göre, Amerikan medyasında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulunun getirileceği öne sürüldü.Direktifin bir güvenlik tehdidi sonucu verildiği belirtilerek, uygulamanın bugünden itibaren başlamasının beklendiği iddiasında bulunuldu. Yasağın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.Adı açıklanmayan bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, yasağın Arap Yarımadası El Kaidesi ve kısa süre önce Yemen'de Amerikan özel kuvvetlerince yapılan bir baskında elde edilen istihbaratla ilişkili olduğunu öne sürdü.ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığının ise Amerikan medyasına, elçiliklerin ilgili havayolları şirketlerini bilgilendirmeye başladığını açıkladığı duyuruldu.Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.ABD'li yetkili diğer kentleri ise şöyle sıraladı:Kahire (Mısır)Amman (Ürdün)Kazablanka (Fas)Doha (Katar)Riyad ve Cidde (Suudi arabistan)Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emrilikleri)Kuveyt kenti (Kuveyt)Associated Press'e konuşan bir başka ABD'li yetkili, yasaktan dokuz havayolu şirketinin etkileneceğini söyledi ancak isimlerini açıklamadı. Yetkililer, yasaktan ABD'li havayolu şirketlerinin etkilenmeyeceğini duyurdu.Trump’ın imzasıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye uçacak yolcuların uçaklara cep telefonundan büyük elektronik alet alımının yasaklandığı haberi üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ellerine henüz resmi bir bilgi gelmediğini söyledi.Konuyla ilgili olarak gelişmeleri takip ettiklerini belirten Üstün, ‘Uçuşlarımızdaki güvenlik uygulamaları normal olarak devam ediyor. Henüz ABD'den gelen resmi bir bilgi yok” dedi.Aralarında İstanbul’un da bulunduğu 10 kentten ABD’ye yapılan uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük olan tablet, kindle olarak adlandırılan elektronik kitap okuma cihazları, DVD oynatıcıları, diz üstü bilgisayarları gibi elektronik aletlerin yolcuların yanlarında kabine almasının yasaklandığı iddia edilmişti.ABD’nin Yemen’de yaptığı bir operasyon sırasında El Kaide’nin elinde bu tür elektronik cihazların içine konulabilecek patlayıcı düzeneği ile bir terör saldırısına girişebileceği istihbaratı alındığı öne sürülmüştü.