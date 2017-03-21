Trump'tan bir yasak daha. THY açıklama yaptı

ABD BaşkanABD Başkanı Donald Trump, şok bir yasağa daha imza attı

ABD Başkanı Donald Trump , şok bir yasağa daha imza attı. Aralarında İstanbul ’un da bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havalimanından ABD’ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular kabinde yanlarına boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihaz alamayacak.

YASAĞIN NEDENİ

THY DOĞRULADI

Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını söyledi. Yetkiliye göre, bu kentlerden biri de İstanbul.ABD'nin yürürlüğe soktuğu düzenlemeye göre, söz konusu havalimanlarından ABD'ye direkt uçuş yapan uçaklara binecek yolcuların, dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklandı. Bu cihazların bagaja verilmesi koşulu getirildi. Tıbbi cihazların ise bu uygulamanın dışında tutulduğu belirtildi.Direktifin bir güvenlik tehdidi sonucu verildiği açıklandı. Yasağın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.Adı açıklanmayan bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, yasağın Arap Yarımadası El Kaidesi ve kısa süre önce Yemen'de Amerikan özel kuvvetlerince yapılan bir baskında elde edilen istihbaratla ilişkili olduğunu öne sürdü.ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığının ise Amerikan medyasına, elçiliklerin ilgili havayolları şirketlerini bilgilendirmeye başladığını açıkladığı duyuruldu.THY, uygulamanın bugün tebliğ edilmesiyle birlikte yürürlüğe girdiğini bildirerek, ABD’ye uçacak yolcularını uyardı. Bilgilendirmede şöyle denildi:"ABD'ye seyahat edecek yolcularımızın dikkatine... ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir" denildi.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sabah saatlerinde, ellerine henüz resmi bir bilgi gelmediğini söylemişti. Konuyla ilgili olarak gelişmeleri takip ettiklerini belirten Üstün, "Uçuşlarımızdaki güvenlik uygulamaları normal olarak devam ediyor. Henüz ABD’den gelen resmi bir bilgi yok" demişti.