Trump'tan BM üyelerine tehdit: Yardımları keserim

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda perşembe günü görüşülmesi beklenen Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etti

Beyaz Saray'da 2017 yılının son kabine toplantısında basın mensuplarına değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti sayan kararına karşı çıkan ülkelere mali yardımların kesileceği imasında bulundu.



Trump, "Dün Nikki'nin (ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley), BM'de paralarımızı alıp sonra da Güvenlik Konseyinde bize karşı oy kullanan ya da Genel Kurulda aleyhimize oy kullanma potansiyelini taşıyan ülkelere gönderdiği mesaj hoşuma gitti. Yüzlerce milyon hatta milyarlarca dolar alıp sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Peki, bu oyları takip edeceğiz. Bırakalım aleyhimize oy kullansınlar, biz de epey (parayı) muhafaza etmiş oluruz. Umrumuzda değil." ifadesini kullandı.



Nikki Haley'nin, perşembe günü BM Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek "karara karşı oy kullanmamaları" konusunda "üstü kapalı tehdit ettiği" öne sürülmüştü.



Haley'nin, e-posta mesajında "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düşmesi dikkat çekmişti.



Önceki gün ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kalmıştı. BMGK'de yapılan ve ABD'nin veto ettiği Kudüs oylamasında konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koymuştu.





