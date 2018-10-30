Trump'tan çok tartışılacak bir karar daha

ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı kazanımını durdurmaya yönelik bir kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor

Trump'tan çok tartışılacak bir karar daha
30 Ekim 2018 Salı 15:53

Axios.com'un haberine göre Trump, ABD vatandaşı olmayan anne babadan doğan bebeklerin Amerikan toprağında doğum yoluyla vatandaşlık hakkı elde etmeleri uygulamasına son veren bir kararnameyi imzalamayı planlıyor.

Diğer yandan, bu yolla vatandaşlığı savunanların, Trump'ın ABD'de doğum yoluyla vatandaşlık elde etmeyi bir kararname ile sona erdirme hakkı olup olmadığı konusunu mahkemeye taşıması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #donald trump #amerikan vatandaşlığı
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