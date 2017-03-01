Trump'tan IŞİD mesajı: Yeryüzünden silmek için...

ABD 'nin yeni başkanı Donald Trump , Kongre'deki ilk konuşmasını yaptı. Trump konuşmasında, IŞİD 'i temizlemek için müttefiklerle çalışılacağını ve IŞİD'i yeryüzünden sileceklerini söyledi

Meksika sınırına duvar öreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen konuşması gerçekleşti. Normalde Amerika başkanlarının göreve geldikten 1 yıl sonra yaptığı kongre konuşmasını, Trump, 1 ayın sonunda yaptı.Konuşmasına Yahudi merkezlerine ve mezarlıklarına yapılan saldırılarla başlayan Trump, politikalardaki farklılıklara rağmen ABD'nin kötülüklere karşı birleştiğini söyledi.Konuşmasında 'Amerika'yı tekrar büyük güç yapalım' sloganı üzerinde duran Trump, Amerikan ruhunun da yenilendiğini iddia etti.Trump konuşmasında hayatını kaybeden Amerikan askeri William Ryan Owens'ten de bahsetti. Trump'ın konuşmasını dinleyenler arasında bulunan askerin eşi Carryn Owens uzun süre dinleyiciler tarafından alkışlandı. Owens ise gözyaşlarını tutamadı.Konuşmasında IŞİD ile mücadeleden de bahseden Trump, IŞİD'i yeryüzünden silmek için İslam dünyasındaki dostlarıyla, müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.IŞİD'in her dinden ve her inançtan insanları katlettiğini belirten Trump, IŞİD'in ortadan kaldırılması için Savunma Bakanlığı'na talimat verdiğini iddia etit.Konuşmasında İran'a da gözdağı veren Trump, İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdiğini belirtti. Trump, İsrail devleti ile de sarsılmaz ittifaklarını yeniden tasdik ettiklerini anlattı.ABD'nin güney sınırına da değinen Trump, güvenlik için Meksika sınırına duvar öreceklerini açıkladı. Yakın bir zamanda duvarın inşaasına başlanacağını belirten Trump, bu şekilde uyuşturucu kaçakçılığını da engelleyeceklerini açıkladı.