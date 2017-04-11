Trump'tan Kuzey Kore tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweet ile Kuzey Kore'ye meydan okudu

Trump'tan Kuzey Kore tweeti

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile tırmanan gerilim üzerine tansiyonu daha da çıkaracak bir çıkışta bulundu. Trump twitter'da "Kuzey Kore belasını arıyor" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik tehditkâr açıklamalarına devam ediyor.

Twitter hesabından bir dizi mesaj yayınlayan Trump, "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin yardım etmeye karar verirse harika olur. Yardım etmezse biz bu sorunu onlarsız çözeriz. A.B.D." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #donald trump #kuzey kore
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