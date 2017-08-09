Trump'tan Kuzey Kore'ye gözdağı!

Donald Trump, ABD'nin nükleer silahlarını modernize ettiklerini söyledi ve "Umarım hiçbir zaman bu gücü kullanmamız gerekmez," diyerek Kuzey Kore'ye mesaj verdi

Trump'tan Kuzey Kore'ye gözdağı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye kendilerini tehdit etmemesi için yaptığı uyarının ardından, bugün de ABD'nin nükleer modernizasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından yol haritasını anlatan Trump, "Başkan olarak ilk emrim, nükleer silah cephaneliğimizi modernize etmekti. Silahlarımız artık her zamankinden çok daha güçlü," ifadesinde bulundu.


"Dünyadaki en güçlü ulus..."

"Umuyorum ki bu gücü hiçbir zaman kullanmamız gerekmez," diyen Trump "Fakat dünyadaki en güçlü ulus olmadığımız bir zaman, asla gelmeyecek!" iddiasında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #donald trump #abd
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