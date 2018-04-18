Trump'tan şimdi de Türkiye tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu

Trump'tan şimdi de Türkiye tweeti
18 Nisan 2018 Çarşamba 09:03

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda rahip Brunson’un Türkiye’de dayanaksız bir biçimde yargılandığını ve kendisinin masum olduğunu savunan Trump, "ABD’de iyi bir centilmen ve Hristiyan lider olan rahip Andrew Brunson, Türkiye’de yargılanıp zulüm görüyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum. Umarım kendisinin ait olduğu güzel ailesine ve yurduna dönmesine izin verilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, Brunson’un serbest bırakılmasını talep etmişti. Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson, geçtiğimiz gün ilk kez çıkarıldığı mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #donald trump #abd #fetö #trump tweet
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